87歲官方「巫師」　將交棒延續基督城魔力

巫師聽起來只是魔幻世界裏的虛構職業，沒想到新西蘭基督城竟然有一名官方認可、年薪1.6萬新西蘭元（約8.2萬港元）的「巫師」，身份儼如公務員。原來，這名老巫師自1970年代一直矢志以「魔法」為業，每天頭戴尖帽身披長袍的身影已成為城市一景，漸獲市政府承認其藝術貢獻，他未來將會交棒予其後輩巫師，延續老城魔力。

生於英國的錢納爾（Ian Brackenbury Channell）早於70年代移居新西蘭，年輕時曾在澳洲悉尼新南威爾士大學教授社會學，其時他忽發其想，決定自創職位試圖成為該校的巫師。但大學總是未有認真看待此事，他改往墨爾本大學仍不成功，最終輾轉定居較恬靜的基督城，而市內哥德式的建築痕迹亦與神秘巫術相當匹配。

錢納爾每天在教堂廣場以巫師打扮演講，形象日漸家喻戶曉，更成為了基督城的標誌之一，推動了當地旅遊業。他在1990年更獲時任總理穆爾（Mike Moore）致函讚賞，市議會其後更承認其巫師地位並就此向他支薪，其後更在2009年獲頒最高榮譽的女王服務獎章。

美國有線新聞網絡周日（9日）刊登專訪，原來年事已高的錢納爾近期正在尋找繼任人。所幸，他的魅力早於2014年就吸引了現年39歲的結他導師弗里曼（Ari Freeman），一起穿起長袍執起法杖，令基督城的魔力不致後繼無人。弗里曼矢志繼承錢納爾深入民心的巫師事業，期望可藉此幫助陷入低谷的人們，振奮人心。