白鯨結束9年圈養生涯　放歸全球首個自然保護區

小白和小灰將可重返大自然。

英國慈善機構「海洋生物基金會」（The SEA LIFE Trust）周日（9日）公布，去年獲中國海洋館放歸大自然的白鯨「小白」和「小灰」，已順利抵達冰島南部赫馬島對開的、全球第一個白鯨保護區。牠們現時正在保護池中適應環境，為正式放歸自然作準備。

小白和小灰在2011年於俄羅斯的鯨魚中心被帶走到上海長風海洋世界，自此一直未曾重返自然大海。長風海洋世界其後被致力保育鯨魚的英國旅遊景點營運公司Merlin Entertainment收購，決定讓兩條12歲的白鯨「退休」，放生到9200公里以外的冰島白鯨保護區。

白鯨保護區位於赫馬島克雷茨維克灣（Klettsvik Bay），面積達3.2萬平方公里，由海洋生物基金會與鯨豚保育組織（WDC）合作設置。小白和小灰獲量身訂造的繩和墊褥移送，由冰島韋斯特曼納耶的保護設施，運送到克雷茨維克灣，據報舟車勞頓後仍身體健康、胃口良好。

海洋生物基金會負責人波爾（Andy Bool）表示：「我們非常高興能夠分享小灰和小白安全來到海洋保護區的消息，這距離將牠們獲放歸家鄉僅一步之遙。經過完善的計劃和演練，將牠們送回大海的第一階段，正如我們所計劃的一樣順利。」