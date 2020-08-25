新冠肺炎：繼香港後　荷蘭及比利時出現二次感染個案

繼香港早前出現全球首宗「二次感染」新冠肺炎病例後，荷蘭傳媒周二（25日）報道，該國及比利時各有一名康復患者再度染疫。荷蘭病毒專家科普曼斯（Marion Koopmans）表示，早已預料會有二次感染，認為要觀察有關情況是否經常發生。

報道指，荷蘭證實二次感染患者為一名老人，其免疫系統虛弱。至於比利時魯汶（Leuven）一名女子，則在首次確診後3個月左右再度染疫，目前出現輕微症狀。

對於如何確認患者二次感染，科普曼斯提到，研究人員要證明到兩次病毒株基因排序不同，又指患者再度感染是預料中事。至於比利時病毒專家蘭斯特（Marc van Ranst）則形容，出現二次感染並非好消息，顯示病人首次感染後，身體製造的抗體不足以預防第二次感染稍微變種的新冠病毒。

香港一名任職IT的33歲男子3月底確診，4月15日康復出院。他本月外遊返港後再度確診，兩次感染的病毒株基因排序明顯不同，屬全球首宗同一患者康復後二次染疫病例。

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