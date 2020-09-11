美將向毒害納瓦尼犯人究責　包括限制邪惡活動資金

查萊特（左）及納班濟亞（右）在聯合國會議談及納瓦尼中毒案。

早前中毒的俄羅斯反對派領袖納瓦尼目前在德國的醫院留醫，美國國務卿蓬佩奧曾表示，相信是俄羅斯高官命令落毒。美國常駐聯合國副代表查萊特（Cherith Norman Chalet）周四（10日）向聯合國安理會表示，美方將與盟友合作向毒害納瓦尼的人追究責任，包括限制邪惡活動的資金。

查萊特在討論敍利亞化武的聯合國會議上表示，俄羅斯過去曾使用軍用神經毒劑諾維喬克（Novichok），強調俄羅斯人有權在不需恐懼遭受報復下，發表他們的意見。查萊特呼籲，俄羅斯全面配合國際社會的調查，不論證據引導的方向，美方將與盟友及國際社會合作追究犯人的責任，包括限制相關邪惡活動的資金。

俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，俄方希望知道納瓦尼發生何事，但因為沒有任何證據，故當局沒有根據去展開調查。他重申，俄方醫生為納瓦尼檢查時，未有發現任何化武物質；雖然德國實驗室聲稱有，卻沒有提供任何證據讓俄方確定是落毒犯罪，以展開調查。

德國駐聯合國代表赫斯根（Christoph Heusgen）則表示，政府正與禁止化學武器組織（OPCW）合作調查納瓦尼中毒案，並促請俄羅斯也這樣做。他指，此案並非只是雙邊議題，而是因涉及化武而受到國際關注。