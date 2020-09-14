「令和大叔」菅義偉農家出身　從政之路崎嶇

日本內閣官房長官菅義偉大熱當選第26任自民黨新總裁，票數遠超其他2名候選人，多間日媒篤定菅義偉將接任成為第99任日揆。若成功當選，他將是自民黨65年歷史以來首位無派系議員成為首相，也是少數出身微寒的日本首相。

71歲的「令和大叔」菅義偉1948年12月6日出生於秋田縣一個地方農家，從政之路並不順利。高中畢業因成績不佳，遂放棄學業到東京闖蕩，工作兩年後入讀法政大學法學部政治學科。菅義偉在1975年擔任眾議員小此木彥三郎長達11年的秘書，1983年因小此木就任通商產業大臣而成為其祕書官，開始從政之路。

菅義偉花了20年才在1996年首次當選眾議員，2006年9月26日獲任命為安倍內閣總務大臣，此後再在安倍於2012年再任首相時，再獲委任為內閣官房長官，成為安倍「賢內助」，是在任時間最長的內閣官房長官。

菅義偉師從自民黨竹下派骨幹分子有「鐵腕」之稱的已故前官房長梶山靜六，尊其為政治之師，重視收集信息，精通政界財界的事。菅義偉有意繼承安倍政權的政策，如他當選首相，會是繼首相安倍晉三、民主黨政權的鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彥之後，第五位戰後出生的日本首相。