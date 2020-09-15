《內部市場法案》通過二讀　英盼與歐盟達成貿協

英國首相約翰遜的《內部市場法案》周一（14日）在國會下議院二讀，雖然面臨執政保守黨部分議員反對，仍以340票贊成對263票反對，獲得通過。下議院之後會再就法案內容及提出修正案，約翰遜強調若英歐能達成自由貿易協議，就不會觸發法案條文。

約翰遜在表決前繼續為法案辯護，稱：「歐盟仍未把桌上的左輪手槍拿走，我們現在不能做的是容忍歐盟認真地以為有權可以分裂我們國家。」他又指，明白部分人對運用法案權力能不能釋懷，自己亦有同感，重申法案是保險政策，若英歐達成協議，就不會引用該法，而他相信雙方會有協議。他還說，法案可以確保國家在經濟及政治方面的主權，對歐盟提出的不公平要求發揮槓桿作用，歐盟現時的做法或會導致由北愛爾蘭運到英國的商品被徵稅。

內閣事務大臣高文浩則指，英國不是放棄談判，而是決心令談判成功，希望與歐盟達成貿易協議。

《內部市場法案》列明，當明年1月英國脫歐過渡期結束後，若英歐無法達成貿易協議，英方可以修改或制定北愛爾蘭與英國其他地區之間的出入口程序規定，有關權力可以凌駕本地法律及國際法，被指單方面修改脫歐協議。法案目前通過二讀，下議院將於未來4日繼續辯論相關條文，有保守黨議員打算提出修正案，要求政府試圖引用引何違反脫歐協議的條文前，必須經國會同意。