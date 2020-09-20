新冠肺炎：民眾墨爾本商場快閃抗議　警包圍截查

澳洲維多利亞省的新冠肺炎疫情逐漸受控，重災區墨爾本仍繼續封鎖，一批示威者周日（20日）到當地東南部一個商場「快閃」抗議政府的防疫限制，趕在警方到達清場前撤退。數百名警員其後到商場戒備，並在出入口檢查離開人士的證件，暫時拘捕2人，對6人罰款。

約700名示威者響應號召到涉事商場示威，他們合唱歌曲、揮動手機，並在警員趕到前散去，示威歷時僅5分鐘。5名公眾秩序反應小組成員及數百名警察進入商場，在商場內、外均設路障截查民眾，有數人疑因涉事被捕或罰款，警方繼續調查何人曾參與示威。報道指，示威搞手於過去一周利用加密訊息籌備活動，示威開始前30分鐘才公布地點，目的是令示威「像水一樣流動」。

同日，聯邦衞生部長亨特宣布將從「醫學研究未來基金」撥出約600萬澳元（約3390萬港元）給墨爾本大學和悉尼大學，支援3款新冠病毒疫苗的研發。他指，任何一種疫苗都不是百分之百有保證，疾病總有變異可能，希望最大限度地增加保護澳洲人的機會，要確保萬無一失。