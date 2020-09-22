國際特赦組織：歐洲3間企業向中國出售監控技術

國際特赦組織周一（21日）發表調查指，法國、瑞典和荷蘭3間科技公司，出售數碼監控系統予中國安全機構，包括人臉識辨技術、網絡攝錄機，對私隱權、言論自由、宗教自由等帶來重大威脅。該組織呼籲歐盟加強管制出口相關監視工具，以免一些國家以此技術侵害人權。

歐洲議會和歐盟成員國於周二討論歐盟出口規則之際，國際特赦組織發表報告指，有數間歐洲企業出售數碼監視系統到中國，例如法國公司Idemia旗下的Morpho，2015年向上海公安局供應人臉辨識器材和其他生物識別產品；瑞典Axis Communications自2012年起賣監控攝錄機給中國公安機構，以及將廣西桂林市的監視鏡頭從8000個增加至3萬個；荷蘭Noldus出售情緒辨識系統給中國公安和其他執法機構，向新疆至少2間大學售賣數碼監控技術。

不過，Noldus和Idemia否認生產數碼監控工具，Axix表示已說明產品用法，但承認其科技「可被用作其他目的」。報告又稱，歐洲的生物識別監控行業已經失控，該行業因向人權侵犯者出售商品而發展蓬勃，形容歐盟現時的出口管制有重大缺陷，有必要修正。組織要求將這類科技產品視同兼具民用和軍用性質的物品，意味若判定對人權構成重大威脅，這類貨品的出口交易可予以封殺。