美軍劍指俄羅斯　三大轟炸機同日出擊

美國繼續增加針對俄羅斯的軍事活動，周一（21日）出動現役三大轟炸機，在歐洲大陸最東部及太平洋最西部地區，執行轟炸機特遣隊任務。美軍沒有透露行動細節，但有追蹤軍機動向的網民稱，轟炸機曾飛入俄羅斯北部海域上空。

美國歐洲司令部表示，B1B超音速轟炸機、B2A隱形戰略轟炸機、B52H戰略轟炸機集體執行任務，英國、挪威及加拿大的空軍亦參與。司令部稱任務展示美國國防部指揮及控制轟炸機部隊，隨時在全球任何地方執行所有任務的能力，支援美方國防戰略，以及美國與北約的可靠軍事力量，維護和平及擊敗敵人。

追蹤軍機動向的社交網帳戶表示，至少3架派駐英國的B52H參與行動，其中一架依次飛往巴倫支海、格陵蘭、加拿大；另外兩架飛至俄羅斯北部海域上空，分別是北冰洋與拉普捷夫海，以及北冰洋與喀拉海。俄羅斯國防部暫未回應。

根據美國空軍其後發放的照片，一架B1B及一架B52H在俄羅斯北部、北冰洋的東西伯利亞海上空，與一架KC135空中加油機組成飛行編隊。照片說明指任務覆蓋歐洲地區，旨在讓美國盟友及夥伴安心，阻嚇區內任何潛在壞人的侵略。