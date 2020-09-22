中國毒販判死刑　監房挖洞成功越獄

印尼一名中國籍死囚近日挖穿監房的牆壁，經地下水渠成功越獄，目前警方列作頭號通緝犯追捕中。據報該囚犯來自福建，為跨國毒品組織頭目，3年前被判死刑。

雅加達警方發言人表示，逃犯名為蔡長攀（Cai Chang Pan，音譯），現年53歲，此前囚禁在唐格朗市一座一級監獄內。警方估計，蔡於上周一（14日）凌晨2時許逃出監獄，警方事後在其監房內發現一個直徑50厘米、深2米的洞，還有一些挖洞用的工具。該洞接連已乾涸的地下水渠，通往監獄附近的村莊。

據一名囚犯透露，蔡已策劃了5至6個月，使用的工具是來自監獄的廚房。監獄總局女發言人則表示，蔡趁獄警換班之際逃獄。唐格朗市警局一名警長對囚犯成功逃獄感到震驚，又表示目前無證據顯示有監獄工作人員協助蔡逃獄。至於監獄總局公共關係和禮賓負責人稱，唐格朗一級監獄已跟雅加達美都查雅警區、唐格朗市警局和附近一帶的警局合作，盼盡快將蔡逮捕歸案。

蔡於2017年因走私135公斤冰毒被判死刑，此外警方再發現其收藏的70公斤冰毒。這次並非蔡第一次越獄。同年他被囚禁在雅加達的警方拘留中心時，也曾在浴室牆上鑿洞逃出監房，然後越過圍牆逃脫，但數日後在蘇加武眉市被捕並押回監獄。