包圍總理府民眾移師鬧市　政府頒緊急令圖平息示威

泰國的反政府示威浪潮升級，幾千名示威者通宵包圍總理府，要求總理帕拉育下台，原先預定在總理府前紮營長期抗戰，不過學運領袖周四（15日）凌晨突然宣布將把抗議移到市中心的鬧區。政府亦在凌晨頒布緊急法令，禁止5人以上聚集及發布損害國家安全的新聞及網上資訊，以圖平息示威。

「自由人民」（Free People）、「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）以及多個民主運動團體，不滿政府回應抗議訴求的力道不足，加上國會拖延修憲進度，周三（14日）在民主紀念碑前再度舉行抗議活動，要求總理帕拉育下台、修憲以及王室改革。

約上千名示威者周三早上開始集結在民主紀念碑前，下午出發遊行，中間數度和警方對峙，最後在傍晚成功抵達總理府前，示威團體在總理府前架起舞台，由學運領袖整夜輪流上台演說。

警方要求抗議者在昨晚10時離開總理府前，但抗議民眾到午夜都沒有要散去的迹象；他們原先表示要在總理府前至少紮營3天，迫帕拉育下台。不過到了周四凌晨1時左右，學運領袖之一的人權律師阿農（Arnon Nampha）突然宣布結束抗議，並表示示威將從總理府前移到市中心鬧區、2010年反政府紅衫軍集結的主要地區之一的拉差巴頌十字路口（Ratchaprasong Intersection），呼籲支持者從周四下午4時開始集結。

周三傍晚，載有王后素提達（Suthida Vajiralongkorn）以及王子提幫功（Dipangkorn Rasmijoti）的王室車隊在沒有事先知會的情況下，經過示威者遊行的路線時，示威者集結在車隊周邊，高舉象徵反獨裁的三指手勢，並高呼「下車」，警方則保護車隊前行。帕拉育批評周三的示威是暴力的行為，意圖在破壞體制，警方發言人也指示威者已經違法。

政府發布的緊急法令在當地時間今晨4時生效，除了上述禁制措施緊急法令也禁止民眾進入當局指定的區域。