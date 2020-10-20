新冠肺炎：184國參與疫苗計劃　譚德塞料冬季疫情加劇

位於瑞士日內瓦的世界衞生組織總幹事譚德塞周一（19日）表示，至今已有184個國家加入COVAX全球疫苗計劃，以加速研發新冠疫苗和確保公平分配，最新加盟國是厄瓜多爾和烏拉圭。他預料，隨着北半球冬季臨近，新冠疫情或將加劇，特別是歐洲和北美洲國家。

譚德塞表示，在百多個國家的參與下，COVAX計劃擁有潛在新冠疫苗的最大數據庫，且能最高效地將安全和有效的疫苗公平地分配給全世界，以便用最快速度拯救高危社區、穩定醫療體系和恢復全球經濟。他又指共享生命救援醫療設備，包括個人防護裝備、供氧設備、證實有效的類固醇和疫苗等，才能渡過這場全球瘟疫。美國曾以束縛太多為由抗拒加入COVAX計劃，但上月轉軚指將加入，但至今仍未是計劃一員。

譚德塞又警告，北半球逐漸進入冬季，新增確診病例已開始急增，特別是歐美地區，接下來幾個月會是艱難時期，或將回到封城的另一階段。他指出，民眾出現抗疫疲勞，加上醫院容量已達到甚至超出飽和狀態，患者和醫護皆面臨困難和危險的境地；故提醒民眾嚴守防疫指引，包括保持社交距離、佩戴口罩、清潔雙手等。