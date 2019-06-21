南加州3星期逾千次地震　民眾憂大災將至專家籲未雨綢繆

據外媒報道，南加州多地在過去逾3個星期發生超過1000次地震，這些地震規模雖小，但令不少民眾人心惶惶，擔心接下來會有大地震。專家指出，該批小型地震潮引發災難性大地震的可能性不大，惟民眾仍需未雨綢繆，作好防震準備。



報道指，里弗賽德縣（Riverside）及聖貝納迪諾縣（San Bernardino）在過去數星期，平均每天都會有黎克特制3級或以下的地震，令當地民眾對發生更大規模地震的可能憂心忡忡。為此，美國地質勘探局（US Geological Survey）地球物理學家列諾斯（Andrew Llenos）表示，大地震在將來必定會有，只是不確定在何時、何地，故民眾仍須有心理準備。



另為測震，洛杉磯政府推出了可預報地震的手機App「ShakeAlertLA」，當發生黎克特制5級或以上的地震，便會提醒用家。加州大學柏克萊分校地震實驗室主任艾倫（Richard Allen）該程式為全球最頂尖的地震警報系統，但強調以目前科技而言，在一秒內向加州及太平洋西北地區逾800萬居民發出警報是不能做到的事。