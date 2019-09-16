殘疾無阻對野外喜愛　男子創輪椅打獵鼓勵外出

美國猶他州一名男子早年因意外成為傷殘人士，30年來都需以輪椅代步，但仍不減他對野外活動的熱情。他早前更舉辦「在野外的輪椅（Wheelchairs in the Wild）」計劃，讓傷健人士一同參與野外打獵山雞，更鼓勵人們到戶外追夢。

羅賓遜（Clint Robinson）在32年前因騎術競技弄傷頸部，一直都得以輪椅活動。然而，多年來他仍熱衷到戶外遊玩，不時打獵捕魚。他與團隊舉辦「在野外的輪椅」打獵活動，配對殘障及康健獵人坐上越野汽車，翻山越嶺展開搜獵。

活動中年齡最少的參加者為13歲、患脊柱裂的考利（Missy Cowley），她的父親喜愛打獵，但不知道要如何伴隨考利。考利母親發現活動後隨即讓她參與，考行享受活動之餘，亦認識到很多同路人。

羅賓遜表示，活動希望鼓勵殘疾人士重返野外，享受戶外生態，他道：「我想讓他們知道，除了坐在家中甚麼都不做，還有其他的事可做。」當地的野生動物資源局亦有份協調活動，形容羅賓遜是「完美榜樣」，展示殘疾人士不需放棄所熱愛的活動。