拆位接待輪椅客　美鐵收1560倍車費捱轟跪低

美國芝加哥一個殘疾人士團體早前聯絡美國鐵路公司（Amtrak，美鐵），要求安排可供輪椅使用的車卡，豈料對方竟指因需額外拆去車廂內2個座位，故要收取合共2.5萬美元（約20萬港元）車費，而正常車費只是16美元（約124港元）。事件經傳媒報道後引來極大迴響，美鐵最後取消有關收費及致歉。

該團體一行10人，當中5人需坐輪椅，原定周三（22日）前往只需2小時火車程的布盧明頓。他們月初聯絡美鐵，知道要收足可購買1560張車票的車費時大吃一驚。美鐵其後解釋，公司的列車有3卡，每卡只有一個輪椅空間，為接待該團體需拆走車廂內其他座椅，騰出空間供另外2張輪椅使用；在這期間該座位無法出售，故此需收特別車費，但沒說明為何是2.5萬美元。

事件引起外界關注，美鐵最後撤銷有關收費並道歉。該團體周三早上亦如期乘坐美鐵的火車出發，火車公司更額外安排職員接待他們，有成員甚至形容猶如皇帝級服務。

美鐵在2005年亦曾發生類似事件，當時為接待一個殘疾人組織12名坐輪椅的成員，向團體收取200美元（約1600港元）附加費，被對方入稟控告歧視和不公，惟法庭判美鐵勝訴。