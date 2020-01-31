武漢肺炎：美對華發最高旅警　籲不要前往

因應武漢肺炎疫情加劇，美國國務院周四（30日）上調對中國的旅遊警示至最高的第4級「不要前往」（Do Not Travel）。

國務院聲明指，世界衞生組織周四認為武漢肺炎的快速擴散構成「國際公共衞生緊急事件」，旅客應為突如其來的旅遊限制做好準備，並指航空公司已減少或取消往返中國的航班。聲明指，目前身處中國的美國公民，應考慮以商業方法離開，國務院已要求所有非必要的美國政府人員延後到中國的行程。

美國對其他國家的旅遊警示共分為4級，第一級為最低風險的「實施普通預防措施」（Exercise Normal Precautions）；第二級為「提高警惕」（Exercise Increased Caution）；第三級為「重新考慮」（Reconsider Travel）；第四級為風險最高的「不要前往，意味可能有生命危險，政府未必能在當地提供協助。

國務院同日表示，考慮到疫情令中國部分交通中斷及當地的衞生保健情況，決定容許美國駐北京大使館、駐成都、廣州、上海及沈陽總領事館的所有非緊急人員及其家屬離開中國。