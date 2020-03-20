新冠肺炎：哥倫比亞等國封關　阿根廷全民隔離

面對新冠肺炎疫情來勢洶洶，美洲多國加緊防控疫情。哥倫比亞、海地、巴拿馬等國紛紛採取封關措施，阿根廷則要求全民強制檢疫隔離。

哥倫比亞總統杜克周四（19日）發表電視講話，宣布下周一（23日）午夜起禁止所有國際旅客入境，為期30天，海外民眾可爭取在本周末回國。該國同時要求所有入境者接受14天隔離，70歲以上國民留在家中至5月底，而國內所有學校、酒吧、夜店等場所現已關閉，國會亦要延期。

海地總統莫伊茲在記者會宣布，該國進入緊急狀態，所有機場、海港及邊境口岸由周四午夜起對旅客關閉，但仍開放予貨物運輸。該國晚上8時至翌日清晨5時實施宵禁令，所有學校、宗教場所、工業園區亦要關閉。

巴拿馬總統科爾蒂索在Twitter宣布，由下周日（22日）晚上11時59分起，暫停所有國際客機升降，但人道及內陸航班則可以如常運作。阿根廷總統費爾南德斯亦在電視講話中宣布，所有民眾在周五（23日）午夜起，都要強制留在家中接受檢疫隔離，直至本月31日，但期間可外出購買生活必需品。