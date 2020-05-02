新冠肺炎︰CDC批美國政府多方面決策失誤　致疫情大爆發

美國總統特朗普一直未有承認政府防疫失敗，惟美國疾病預防及控制中心（CDC）周五（1日）在官網發表報告，指美國政府在限制歐洲旅客入境及限制國內活動和聚會等多方面，連環決策失誤，導致新冠肺炎在美國大爆發。

報告由CDC首席副主任舒哈特撰寫，指美國政府今年2月2日起宣布限制來自中國的非美國籍旅客之後，沒有限制歐洲旅客，導致2月有近200萬人從歐洲入境，3月在紐約大都會地區收集的毒株測序表明，病毒來自歐洲和美國其他地區。

報告又指，2月2日美國對中國旅客的禁令生效後，來自中國的航空客運量由1月的約50萬人次急降86%至2月的約7萬人次。與此同時，在2月有近14萬和174萬名旅客分別從意大利及所有歐洲申根國家出發到美國，而那些國家的疫情正在迅速蔓延。

舒哈特指出，除了旅行禁令執行範圍判斷錯誤，美國在國內活動和聚會限制、高風險人員與工作人員密切接觸的場所、社區傳播等多個領域決策失誤，導致了一些早期隱形病人混在人群中傳播。同時，流感季節亦使一些新冠病例沒有與普通流感區分開。這一系列的失誤最終導致了新冠病毒在美國加速傳播。