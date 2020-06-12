新冠肺炎：21州疫情反彈　至9月全國或20萬人病歿

美國新冠肺炎疫情未止，隨着重啟經濟和連日的反警暴示威，多達21州的新確診數字回升，令人恐怕美國會迎來第二波疫情。有專家更估計，到今年9月當地病歿人數或會增至20萬，差不多比現時增加一倍。

當地傳媒報道，美國有21個州都在周三（10日）錄得新增確診人數增加，包括加州、德州、佛羅里達州等人口稠密的州份；其中德州更一日新增2504宗病例，是為疫情以來最多，當中有9個州包括德州、阿肯色州、南卡羅萊納州、北卡羅萊納州、內華達州、亞利桑那州、俄勒岡州、佛羅里達州及猶他州，自上月25日陣亡將士紀念日以來，入院人數也有回升，相信與民眾趁假日外出作社交活動有關；然而，當中至少包括德州、阿肯色州、南卡州及亞利桑那州，都無意再次減慢解封步伐或再次封城。

美國目前確診病例超過20萬，病歿人數逾11萬。而哈佛大學全球衞生研究所所長杰哈（Ashish Jha）表示，期望病例會大幅下降只是人們一廂情願，就算疫情沒有惡化，以現時全國每日800至1000人病歿來計算，到9月全國累計的死亡人數也會升至20萬人。故此他呼籲民眾要戴口罩、嚴守社交距離和追蹤疫源。