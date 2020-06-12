美警殺黑人：特朗普擬簽令　執法人員動武需符標準

美國黑人弗洛伊德遭警暴致死引發示威浪潮，國內改革警隊的呼聲高漲。總統特朗普周四（11日）表示，將就警察武力使用標準發布行政命令，以鼓勵執法人員在使用武力時符合專業標準，是特朗普首次就警隊改革推出相關措施。

特朗普承認，警隊中確實存在「爛蘋果」，但因此將所有警員標籤為種族主義者或偏執狂，做法不公正亦於事無補。他表示，國家應通過關注不平等現象應對長期存在的種族問題，改善經濟才是解決這些問題的最快方法。

特朗普亦批評部分民主黨議員要求削減警隊撥款，認為此舉是企圖製造分化，將問題推向極端，最終只會導致更多貧窮、罪案及痛苦。特朗普早前要求州長和市長武力鎮壓示威，引發外界抨擊，他當日辯稱 ：「我們正充滿同情地佔據街道。」

肯塔基州路易斯威爾市議會周四一致通過新法案，禁止警方「不敲門搜索」，該法案以已故黑人女子泰勒（Breonna Taylor）命名。當地警員今年3月誤以為泰勒藏毒，並在闖入她屋中調查時將其擊斃。警方通常會在調查毒品案時「不敲門搜索」，以防止相關證據被摧毀，路易斯威爾警方每年平均使用該令20至25次。