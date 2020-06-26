新冠肺炎︰30州疫情回升　白宮抗疫組時隔兩個月再開會

彭斯（左）為白宮抗疫專責小組的領導人。

美國的新冠肺炎疫情近日有反彈迹象，白宮周四（25日）宣布，副總統彭斯領導的抗疫專責小組將於周五（26日）開會，為近兩個月來首次，此舉亦與總統特朗普日前稱疫情將完的說法相違。美國至少有30州的疫情反彈，其中德州、加州、俄克拉何馬州更錄得新症新高。

美國周四公布，全國仍新增逾4萬宗新冠肺炎病例，累計已有250萬人染疫，其中近12.7萬人病死。不過，國內新冠肺炎疫情，已由原本的紐約州疫央轉移至其他州份，其中加州、佛州及德州都有逾5000宗新症。而紐約州新症則回落到千宗以下，州內留院病患亦降至少於1000人，為3月18日以來首次。

紐約市市長白思豪周四公布了紐約市在下月6日進行第三階段解封的措施，戶外運動場及狗公園都將重開。不過，原定11月1日舉辦的體壇盛事紐約市馬拉松，主辦方已於周三（24日）宣布取消活動。全球6大馬拉松比賽中，至今已有至少3項取消，包括紐約市馬拉松、波士頓馬拉松和德國柏林馬拉松。

紐約州州長科莫周三下令，由佛州、德州等疫情嚴重州份抵紐約、新澤西等地的旅客，需要隔離14天，以防本州疫情反彈。但美國疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）周四潑冷水，指無證據顯示科莫此舉有效。

雷德菲爾德周四另指出，孕婦感染新冠肺炎後面臨的風險更高，警告疫情回升的州政府需採取行動應對。他指，染疫的孕婦比起無懷孕女子，入住深切治療部或需使用呼吸機的機會更高。孕婦染疫的死亡率未見特別高企，但新冠病毒對胎兒的確切影響仍未明。