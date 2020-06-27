新冠肺炎：佛州激增9000病例　德州急關酒吧

美國南部新冠肺炎疫情繼續反彈，佛羅里達州衞生部門周五（26日）公布，當地新增8942宗病例，打破2天前創下的單日最高紀錄。在另一重災區德州，州長艾博特發出行政命令，下令所有酒吧即日起關閉，餐廳室內座位數目減半。

佛羅里達州最新的染病人數為122,960人，當地最高單日新症數量的舊紀錄周三（24日）創下，當天增加5508宗病例；連同周五在內，佛羅里達州連續3天的新症數量破5000宗。此外，衞生部門通報新增39宗死亡個案，累計3366人病歿。

德州早前重啟經濟活動，但民眾在酒吧聚集令該州疫情迅速反彈。艾博特周五發表聲明，決定限制部分經濟活動及服務，阻止病毒進一步擴散。除了針對食肆的防疫限制，所有100人或以上參與的室外聚會，必須先得到地方政府批准。

艾博特呼籲每位德州民眾要有責任心，外出時戴口罩、勤洗手，並在公眾地方與他人保持社交距離，盡可能留在家中。他說：「我知道我們的集體行動可以減少新冠病毒擴散，因為我們之前已經做過一次，而我們將會再做多一次。」