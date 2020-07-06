新冠肺炎︰疫境求存　東主將餐廳轉型為蔬果店

阿根廷新冠肺炎疫情持續，因受到隔離措施影響，商店東主努力在疫情下求存，將餐廳、劇場轉型為蔬果店，並透過社交網站宣傳，及提供送貨服務吸客。

當地政府自3月20日實施隔離政策已逾百天，經濟嚴重受創，餐飲業影響最大，在重災區布宜諾斯艾利斯都會區，不少餐廳、咖啡館無法營業，付不起租金紛紛倒閉，只有少數超市、蔬果攤商獲准正常營業。

位於布宜諾斯艾利斯市，已擁有20年歷史的「麵包與藝術」是一個結合餐飲、藝術文化的空間。女主人莫雷諾（Liliana Moreno）不僅在餐廳提供門多薩省（Mendoza）的風味美食，還結合藝術展覽、音樂及劇場表演的中心。

莫雷諾指，近年來因經濟衰退、租金昂貴，要維持這個餐廳、劇場空間早已非常困難，在新冠肺炎疫情及政府強制隔離政策下，不得不關門暫停營業。後來在女兒建議下，開始和蔬菜供應商聯繫，決定將店舖暫時轉型成為有機蔬果店。

她們分裝好蔬果販售，透過Instagram接訂單，以WhatsApp聯繫客戶，提供送貨服務。結果原有的15名員工已有7名可以復工。