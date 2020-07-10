最高法院裁定　特朗普要向紐約州檢察官交出報稅資料

美國最高法院周四（9日）批准紐約州檢察官可獲得總統特朗普的報稅資料，但暫時允許特朗普總統拒絕向國會公開財務紀錄。當地傳媒指出，裁決對特朗普是一大挫敗，因為反映了現任總統並不享有絕對的刑事調查豁免權。

今次判決事緣特朗普總統去年上訴至最高法院，力抗眾議院和紐約州政府的要求，避免財務細節曝光。周四最高9名法官以7比2的票數裁定，特朗普必須將報稅資料交予紐約檢察官；但法官亦以相同比數裁定，將眾議院索取特朗普報稅表等財務文件的案件，發還下級法院審理。

紐約曼哈頓的地區檢察官萬斯去年要求索取特朗普的報稅資料，用以調查特朗普的商務往來，以及涉嫌付掩口費給《花花公子》前模特兒麥克杜格爾（Karen McDougal）和脫星斯蒂芬妮（Stephanie Clifford）的內情。。萬斯索取特朗普的報稅資料用於大陪審團的調查，由於這程序是保密的，所以資料暫仍不會立即公諸於世。

另一方面，查核特朗普報稅表一直是民主黨奪回眾議院控制權後的首要之務，眾議院籌款委員會主席尼爾（Richard Neal）去年要求國稅局提供特朗普個人及其部分企業的6年報稅表，特朗普屢次聲稱稅務資料正在審計，不能公開，拒絕交出資料。此案發還下級法院審理，意味特朗普揚言他在任期內擁有刑事調查豁免權的辯解站不住腳。

最高法院作出判決後，特朗普在社交網站發文聲稱會繼續抗爭，他寫道：「這完全是政治檢控，我勝過了（通俄案特別檢察官）米勒的獵巫行動，現在我要繼續在政治腐敗的紐約繼續抗爭。對這屆總統及政府不公平。」