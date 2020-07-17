太陽軌道號拍得最接近太陽照片　有不明微小耀斑

歐洲太空總署（ESA）和美國太空總署（NASA）周四（16日）公布，ESA的太陽觀測器「太陽軌道號」（Solar Orbiter）上月在距太陽約7700萬公里外，拍得首批有史以來最接近太陽的高解像度照片，傳回位於德國達姆施塔特的控制中心，當中可以見到太陽表面噴發出未知成因的微小耀斑。

太陽軌道號今年2月從美國升空，上月中首次在最接近太陽的位置經過，並透過安裝在觀測器的10個儀器，捕捉到太陽表面向日冕噴發出名為「營火」（campfires）的微小耀斑。這些耀斑比從地球觀測到的太陽周期性爆發、大規模和高能量的耀斑，要小數百萬到數十億倍，但最小的一個耀斑也有數百公里闊，與歐洲的小國相若。

更有趣的是，這些「營火」似乎並非只在太陽黑子或太陽表面活動強烈的地方附近出現，而是在太陽各個地方均有。科學家目前仍不清楚它們產生原因，期待太陽軌道號日後再傳來更多照片，以深入了解，亦會研究新名稱形容這些「太陽耀斑的表親」。

太陽軌道器項目科學家穆勒（Daniel Muller）表示，這批照片讓科學家可以看到太陽非常有趣的自然現象和以前無法觀察到的細節。比利時皇家天文台太陽科學研究員柏格曼（David Berghmans）則指，太陽軌道器是次拍得的照片超乎他們預期，有信心它能協助了解許多對太陽尚未知的問題。

太陽軌道號現時與太陽的距離大約是地球與太陽之間的一半，預計在兩年內抵達距離太陽4200萬公里範圍，比離太陽最近的行星水星更接近太陽。目前最接近太陽的人造航天飛行儀器，是NASA的帕克太陽探測器，它於2018年10月飛到距太陽表面4273萬公里，但它沒有能拍攝太陽表面的鏡頭。