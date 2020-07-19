16種極黑深海魚　可吸收99.5%光線幾近隱形

隱形生物乍聽似是科幻題材，但其實自然界不少動物都能透過障眼法達致隱身效果。美國史密森尼自然歷史博物館的動物學家研究就發現，至少有16種深海魚通體全黑，可吸收多於99.5%的光線，意味着牠們在不見天日的深海中，幾近完全隱形。

史密森尼自然歷史博物館的動物學家奧斯本（Karen Osborn）此前曾在墨西哥灣和蒙特雷灣，以拖網撈得極黑深海魚後，卻發現難以為牠們拍照作紀錄和研究。奧斯本直指︰「不管你怎麼調角度或燈光，牠們都會把所有光線吸收。」其團隊再捕捉了18種極黑深海魚，發現其中16種都只反射不足0.5%的光線；其中以夢角鮟鱇魚最不反光。

不少魚類長有透明身軀或反光鱗片，以逃過捕食者的雙眼。不過，在200米以下的中層帶或半深海帶水中，這些魚類的身體會反射深海魚的生物發光，掩眼法技倆反而適得其反。所以，深海魚類逐漸演化成皮下布滿緊密的黑色素體，能夠吸收幾乎全部光線，接近隱形。

這些極黑魚類的身體，比人造的黑色印刷和瀝青更深色，不反光的程度逼近「最黑」人造物質、可吸收99.965%光線的奈米碳管黑體（Vantablack）。團隊認為，有關研究結果有助人類在相機、望遠鏡、偽裝科技上，開發更耐用廉價的極黑物料。報告已刊登於上周四（16日）的科學期刊《當代生物學》（Current Biology）上。