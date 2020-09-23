新冠肺炎：美國病歿人數超20萬　年底或倍增

美國是目前新冠肺炎疫情最嚴重的國家，截至當地時間周二（22日），該國已有約706萬人確診，超過20.4萬人病歿，死亡人數之多僅次於美國內戰及在二戰中死亡的美國人。美國傳媒指出，疫情8個月前在美國初現時，20萬的死亡人數是難以想像，如今卻成了事實，現時更有預測推算該國今年年尾會有40萬人死亡。

美聯社形容，20萬的死亡人數相當於美國遭受了67次的911恐襲，約翰斯霍普金斯大學公共衞生研究員努佐（Jennifer Nuzzo）直言這個數字是「不可思議」，衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇則形容是「發人深省，甚至令人震驚」。

美國目前的染疫死亡人數仍在上升，每日約有近770人病亡。根據華盛頓大學的推算模型，隨着學校復課和冬季來臨，今年底美國的累計新冠肺炎病歿人數可能倍增至40萬。

縱然美國早已成為世界疫情最嚴重的國家，總統特朗普周二接受訪問時仍然讚揚自己在應對疫情的表現，形容在搜羅呼吸機、研發疫苗和治療病人特各方面，都做了令人驚歎及難以置信的工作，唯一做得不好的是公關工作，因為不能說服人們政府已經做了「很棒的工作」。

根據最新的統計數字，截至本港時間周三（23日）凌晨，全球累計新冠肺炎確診病例共有約3167萬宗，累計97.2萬人病歿。