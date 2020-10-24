逾5000萬人已為大選投票　或破112年來紀錄

美國大選投票日尚餘不足兩周便舉行，數據顯示已有逾5000萬選民提早投票，專家估計今屆選舉將有1.5億人投票，或打破112年來的紀錄。

佛羅里達大學政治科學系的「美國選舉計劃」（U.S.Elections Project）周五（23日）數據顯示，已投票人數是上屆大選總投票人數的37%。計劃負責人麥克唐納（Michael McDonald）估計最終投票人數可能高達1.5億人，佔全國合資格選民人數65%，是自1908年以來最高。

數據又顯示，大部分提早投票的都是民主黨選民，當中包括數個搖擺州。在19個提供選民黨籍分類數據的州份中，有約1000萬民主黨籍選民已透過郵遞投票，是共和黨籍選民的2倍多，後者暫時有460萬人。

其中在德州已有逾600萬人提早投票，是上屆該州投票總數的7成多。資深共和黨策略師里德（Scott Reed）表示，這是對共和黨的警告，在一場投票意向兩極的選舉中，能在提早投票中領先是王道，因為正式投票時有許多變數，未必能追回落後的票數。

另外，多個民調顯示拜登目前的平均支持度領先特朗普7.9個百分點，在搖擺州份亦領先3.8個百分點。民調機構FiveThirtyEight更預測，拜登勝出總統選舉的機率為88%。

但共和黨政治顧問、民調專家倫茲（Frank Luntz）則認為，經歷過上屆總統選舉後，民調未必說得準。他指當時希拉妮的得勝率亦達86%，與拜登現時相若，但最後她都是鎩羽而歸。他又指，若今屆特朗普勝出連任，將再次證明民調不可信，人們對民調失去信心，不過他本人仍認為拜登最終可贏得總統寶座。

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