特朗普擬大選後推紓困法案　拜登憂冬天疫情轉差

美國總統特朗普周二（10月27日）提到，在下周二（11月3日）大選投票日前，不會達成新冠肺炎紓困法案協議，但預期會與民主黨達成共識。他不忘批評國會眾議院議長佩洛西，只對拯救管理不善及犯罪猖獗的民主黨城市及州份感興趣。

特朗普在白宮向記者表示，其政府仍願意在大選後與佩洛西商討紓困法案：「大選過後，我們將獲歷來最好的紓困法案。」他稱華府因應民眾需求，過去曾多次討論法案，又質疑佩洛西的舉動，將令共和黨重奪眾議院。佩洛西早前揚言，希望在大選前與財長姆紐欽，就新冠肺炎紓困法案達成共識，但雙方周一（10月26日）通話後仍存分歧。

與此同時，民主黨總統候選人拜登在喬治亞州拉票時稱，若他當選總統，他會從應對新冠肺炎疫情到經濟問題，清除障礙並準備行動。他亦同時指摘特朗普及其政府日前聲言不會控制新冠病毒，是投降及揮舞白旗。

對於國內新冠肺炎確診數字上升，拜登警告冬天即將到臨，憂慮情況愈來愈差。他再一次重申，一旦勝選會就經濟、醫保、氣候及種族主義問題推出一系列計劃。

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