美國大選：拜登促特朗普分享疫苗計劃　避免更多人病歿

宣布勝出美國總統選舉的拜登，周一（16日）在特拉華州與多間企業高層及工會領袖進行視像會議。他表示，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗取得重大進展，呼籲民眾不要掉以輕心，繼續遵守社交距離措施及佩戴口罩。他又敦促總統特朗普合作抗疫，避免更多人病歿。

拜登指出，解決新冠疫情和獲得疫苗對美國經濟復甦尤其重要，並批評特朗普政府為阻撓權力交接，未有與其過渡團隊合作抗疫，分享抗疫方案和疫苗分發計劃等。他警告若待明年1月20日宣誓就職後才展開抗疫計劃，將導致更多死亡病例，美國的經濟復甦進度亦會落後於人。他又敦促國會跨黨派合作，通過經濟紓困方案。

拜登計劃推出數萬億美元的紓困方案，主要針對處理新冠疫情、醫療保健等問題，並訂立一系列的抗疫準則予民眾遵從，惟未有實施全國封鎖的打算。其白宮幕僚長人選克雷恩（Ron Klain）周日（15日）表示，美國衞生及公共服務部計劃推出新冠疫苗，民眾有望在12月或明年1月開始接種；但他們的專家需盡快與當局對話，以免權力交接時遺漏任何重要事情。

美國大選 全球焦點