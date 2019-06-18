宜賓地震：預警震前10秒發出　專家指準過日本

地震發生的瞬間，民眾一般來不及反應，能否及時發出預警極為關鍵。四川宜賓周一（17日）深夜發生的6級地震中，鄰市成都的居民在61秒前就收到預警訊息，至於宜賓則在10秒前。換言之，當地居民自救的時間僅有數秒。但有中國專家指出，中國的地震預警準確度處於世界先進水平，過去7年來未曾誤報，速度更比日本快了將近30%。



成都高新減災研究所所長王暾表示，地震預警系統利用電波比震波傳播速度快的原理，在地震造成破壞前向民眾發出警報。研究表明預警時間為3秒時，可減少傷亡14%，時間為10秒，減少傷亡39%，時間為20秒，則可減少63%，故「不要小看這幾秒到幾十秒的時間」。



這張「世界上最大的地震預警網」目前分布中國的南北地震帶、華北地震帶、東南沿海地震帶、新疆西北部等區域，已經延伸至31個省份、覆蓋全國地震區人口90%，即6.6億人。



王暾形容，中國的預警技術水平先進，主要是準確性和及時性兩個方面，他拿日本作對比：「過去7年成都高新減災研究所從來沒有誤報過，而日本每年都有誤報；從地震發生到用戶接受到警報平均時間為6.2秒，偶爾甚至會達到4秒，日本的平均時間是9秒」。



但在部分專家、媒體吹噓中國地震預警技術的同時，有專家就持反對態度。中國地震局分析預報中心首席預報員孫士宏指，宜賓地震的預警系統可以做，但不應該進行宣傳，否則會對公眾產生誤導。他指地震預警的初衷是減輕災害，6級地震對360公里外的成都破壞性不大，更談不上減輕災害的作用。