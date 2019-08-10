北大拒錄取貧困學生惹議　被指涉歧視違反規則

北京大學（下稱北大）今年在國家專項計劃中，向河南省理科投放8個招生名額。獲錄取的學生原定8月底入學，惟在8人中分數排名最低的學生，被北大以「考生入學後若不能完成學業會被退學」為由，3度撤回錄取。事件引起網民激烈討論，質疑北大涉嫌歧視，且違反高考招生規則。



根據內地教育部相關政策，國家專項計劃定向招收貧困地區農村學生，增加入讀重點高校的人數。考生被撤回錄取一般有3種情況，包括分數未達所報考專業的分數，總分較高但相關科目較差，身體條件不符合所報專業要求。



該學生分數為538分，比一本線（即全國重點大學收生的分數門檻）高出36分，符合錄取要求，惟北大錄取他後不久就撤回。河南省教育考試院不認同，多番要求北大重新考慮，至近日終於同意北大撤回錄取。



事件引起社會關注。有網民認為，計劃原是對貧困地區的補償、扶助，學生水平不高亦正常。既然該學生符合收生要求，學校亦已錄取，校方於情於理沒有理由撤回。若北大堅持撤回，國家專項計劃變相亳無意義。另有人認為，北大此舉是想「讓錄取線好看些」。



內地教育學者熊丙奇表示，北大此舉有違教育倫理，作為公立大學不應該過度追求精英化培養。惟他強調，撤回錄取是合規合法，北大有權拒收校方認為不合適的學生，「排名第8的學生和學校的要求還有差距」，校方遂放棄該學生入讀。



北大一名負責高考招生的人士稱，計劃無要求學校招收所有報考學生，強調錄取權在校方手上。他指出，河南省招生辦公室不斷將分數線壓低，欲招滿8名考生，但此舉實際是違反規定。



他亦指出，北大在河南招生的最低分數為680分，而該學生分數只有538分，他擔心即使該學生被錄取，亦難以跟上課程，「跟不上的話，跳樓的情況都有」。