修例風波：官媒警告國泰　繼續犯錯需承受損失代價

內地民航局日前發出重大航空安全風險警示，要求國泰航空滿足3大要求後，官媒周日（11日）發表評論文章，警告國泰如果繼續朝着錯誤的方向走，將飛行安全和高質量服務都當成公司內部「政治激情」的供品，便得承受大量損失內地市場的代價，「那是它自己的選擇」。



在內地民航局發出措詞嚴厲的警示後，國泰暫停一名被控暴動罪的機師的飛行職務，並解僱2名因行為不當的機場員工。文中指出，國泰此舉只能看作是朝着正確方向邁出的一小步，其真誠度需要時間的檢驗，而且要堅守各種規範的本分。



文章批評國泰在涉事機師被捕後，沒有對其作出譴責，也沒有表示對其作何處理，之後又傳出包括1200名空中服務人員在內共2000名員工參與罷工，但國泰方面均輕描淡寫，「嚴重影響了業界和公眾對該公司的信任」，直斥國泰的一些員工表現出極端的政治傾向，公然蔑視法制，該公司的安全管控已經受政治因素嚴重干擾，質疑其能否在今後保障最高標準的飛行安全及應有的服務質量。



文中要求國泰恪守專業性，作為開拓內地市場的生命線，應當抑制極端政治情緒在公司內蔓延，不應縱容部分員工敵視「一國兩制」的體制，不能允許飛往內地機場、載乘內地客的航班由熱衷激進政治、有暴力表現，甚至負案在身者負責飛機的飛行與安全。



內地民航局上周五（9日）向因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，發出重大航空安全風險警示，同日責成民航中南地區管理局約見國泰代表要求整改。該局直斥國泰先後發生飛行人員參與反修例的暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止職務、惡意洩露航班旅客資料等，「造成了惡劣的社會影響，增加了香港至內地的輸入性航空安全風險」。



局方向國泰明確提出3點要求，一是對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過激行為的人員，立即停止其執行飛往內地航班或相關運輸活動的職務；二是向運行合格審定部門報送飛往及飛越內地領空的機組人員身份訊息，未經審核通過將不予接收該航班；三是經審定部門報送公司加強內部管控、提升飛行安全和安保水平的措施方案。



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