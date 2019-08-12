退休大叔騎單車追夢　5年踏5萬公里遊歷10國

不論多大年紀，亦可追逐夢想。甘肅隴西59歲男子安強民雖然2014年已退休，且患有風濕性心臟病及坐骨神經痛，卻沒有安享晚年，而是選擇拿起背包、騎上單車，短短5年間騎行5萬公里，遊歷10個國家。數十萬字的遊記，記錄他追夢的過程，亦感動了萬千網民。



安強民近日再一次完成「川藏線—新藏線—沙漠公路」6000多公里征途，回到隴西後接受內地傳媒採訪。雖然身體明顯消瘦很多，但他依然精神矍鑠，絲毫看不出疲憊，滔滔不絕地說起此次被譽為「身體的地獄，眼睛的天堂」的旅程。



在川藏線中，阿里無人區是安強民的第一個挑戰，雖然沿途都是超凡脫俗的荒野之美，卻也瀰漫着危險的氣味。他曾因好奇準備為一隻落單的巨大牦牛拍照，卻被牦牛圍着踱步，幸好牦牛最終沒有發動攻擊，後來才從一位藏族司機口中得知，野牦牛性格非常暴躁，喜歡攻擊人。



穿越沙漠公路時，安強民要頂着48.9°C的極端酷熱天氣，攜帶的水接近已喝乾，卻找不到補給，只能不斷向前騎行已保留一絲生機，最終在他快到身體極限時，終發現一座水井房，化險為夷。



在旅途中，安強民認識很多朋友，他們教曉安使用各種手機軟件查地圖、查攻略、訂票、兌換貨幣；亦遇到一些好奇的人，詢問他是否為了賺錢，也有人以為他在流浪，不了解他為何不享清福而跑出來「受罪」。安強民總是解釋，這些罪其實是為實現他環遊世界的夢想。



一個人騎單車外出，家人難以會思念，所以安強民與家人約定，每次旅途不超過3個月，每天都會致電回家報平安。惟安的父親已年屆93歲，母親亦已89歲，安強民去年就曾因父母不適而暫停外遊計劃，直到狀況好轉後，才向妻子提出想再騎單車外遊，而妻子亦立即「放行」，才讓他得以啟程。



他坦言，無論是在生活中還是騎行路上，他都不怕困難，因為「辦法總比困難多」。5年的遊歷中，他一直堅持寫遊記，並每天發到朋友圈，令他累積了不少粉絲。他表示，寫遊記不單是為記錄難忘的回憶，還想用行動告知所有退休人士，老不代表沒有資格追尋夢想，「何時出發都不算晚」。他又透露，近日正自學英語，打算下一站前往歐洲。