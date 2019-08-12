修例風波：機場集會完結　高峰時約萬人出席

一連三天的「萬人接機集會」昨日(11日)踏入最後一日，示威者繼續留在兩區接機大堂向入境人士叫口號及派發宣傳品，氣氛高漲，高峰時約有1萬人參與。機場派出所員作人流管制，秩序大致良好。



早上8時許有逾30名示威者在接機大堂B區對開聚集，現場氣氛平靜，區內放滿大量標語及宣傳單張。一號客運大樓離境大堂的旅客登記行段，昨日仍然實施出入管制，只容許持有效機票或於24小時內離港的登機證及持有效護照的離境旅客，或持有相關證件的機場員工，出入一號客運大樓離境大堂的旅客登記行段。機場保安人員在現場協助旅客或機場員工進入該處範圍。



至中午12時，示威者已增至近300人，並取來播放器材於接機大堂B區內，播放連日來警方驅散示威者的片段。其中，有來自黃大仙的示威者帶同日前於區內拾獲的催淚彈彈殼，不時向抵港旅客及其他示威者講解警方日前於黃大仙區的驅散行動，指該行動非常不合理，形容警察「失去控制」。



下午4時，機場接機大堂A區和B區空地已坐滿示威者，料人數近1萬，有小朋友帶領叫口號及展示標語，大受集會人士歡迎。兩區接機大堂均有示威者向抵港遊客展示各種語言的宣傳品，期間亦會不定時默站、拍手呼歡及叫口號，亦有歸港市民同叫口號作回應。至深夜12時，人流大致悉數散去，機場職員開始清理接機大堂。