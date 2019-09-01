歷史新說：公娼制度已成歷史？　全台僅剩2間合法娼館

清廷在1895年甲午戰爭中戰敗，簽署《馬關條約》割讓台灣給日本政府。日方為整頓當時遍地私娼的亂象，成立允許性工作者合法經營的公娼制度，其足迹一直遺留至今。但隨着時間流逝，公娼經歷至少半世紀，在台灣近代史上走過興衰。而位於宜蘭的公娼館「松月屋」，其負責人於日前過身後，成為該區最後一間公娼館正式結束營業。據最新統計，全台合法公娼戶僅剩2家。台灣的公娼制度，可謂即將步入歷史。

公娼，即公開登記營業，納稅並接受政府管理的性工作者；與其相對的，不對政府公開賣淫身份和收入的則稱為私娼。在日佔時期，公娼制度使各類娛樂場所齊聚一處，營運場所除提供珍羞美味，更有藝伎陪酒、唱歌助興，連台灣政商名流也經常到訪，同時帶起附近藥房、服裝店、美髮院等商店的生意，可見公娼當時的興旺。在1968年，全台更高達共505間妓女戶的盛況。

惟日佔時代結束，台灣的國民政府雖曾在1956年公布《台灣省管理妓女辦法》，允許性工作者執照經營。但實施同時亦制訂一條款，限量頒發合法性交易「業主」及「娼妓」的營業牌照，且不得繼承、轉移，在有關負責人死後，牌照自然消失；導致繁榮半世紀的公娼制，因人數逐步減少而不斷衰退，至現時已不足百人，且平均年齡也超過50歲，各市昔日繁華的公娼館也被業主改造出租。

至1997年，因台北市政府發起強力掃黃，廢除公娼制度，進一步打擊色情產業，數百間相關酒店暫時關門。雖有公娼出面抗爭，但市政府在2001年3月執行廢娼政策，且各縣市均紛紛效尤，高雄市最後一間公娼館亦於2003年底關閉。

至上周二（8月27日），在1970年代被視為「男人天堂」、公娼館林立的宜蘭羅東鎮康樂巷，該地最後一日公娼館「松月屋」正式被當地警方報請政府廢止，宜蘭公娼亦正式走入歷史。根據警政署最新統計，全台僅剩2家的公娼戶，分別位於桃園和澎湖，執業人數只剩下11人，年紀最大已79歲。

其實，在廢娼政策施行後，公娼館由最多200間跌至現今寥寥無幾。昔日的性工作者面臨嚴峻的生活，如警察盤查、惡質嫖客的騷擾，更因沒有特長而未能轉行。隨着時間發展，在1990年代開始就，由於不敵新興的性工作形態，也比年輕一代遜色，如援交、外籍賣淫女，只能在僅有社區與老顧客維持有限的性交易，勉強維持生計。但在不合法的工作權以及福利保障下，加上政府消極，台灣各處公娼館沒落，她們亦只能活在陰暗的底層之中。