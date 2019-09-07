失智長者重拍婚紗照　用美好回憶追求快樂

「長輩有幸福快樂的權利！」為幫助失智（港稱認知障礙症）老人重拾生活光彩，找回年輕時的記憶，台灣有社福機構安排患失智症的長者，與另一半、兒孫一起重拍婚紗照，幫助他們穩定病情，鼓勵長者勇於追求美麗、幸福和時尚，再次對另一半表達愛意與謝意。從拍照的互動中，也讓家人感覺更溫馨、甜蜜。

發起這項計劃的台灣全人關懷照護協會，前年起推展失智老人社區服務，發現懷舊有助患病長者與早期記憶連結，回憶幸福快樂的事，更有助長者情緒穩定。重溫幾十年前結婚時拍婚紗照、行禮的快樂，對失智長者很有助益。協會今年8月再次公開徵求10對失智長者拍婚紗照，助他們重建甜蜜記憶。

協會秘書長林英明指出，去年有一位失智老翁，每天由日間照顧中心回家，看到新拍的大幅結婚照，就會燦爛地笑，向家人訴說當天拍照過程，再洗澡睡覺。但說過就忘記，翌日會和家人重講一次，再幸福一次，可見再拍婚紗照對失智長者更具意義。

拍攝婚紗照的費用全部由協會對外籌募，參與拍攝的長者免費。一名朱老爺爺拍照前不相信這麼好，一再表情嚴肅的追問收費。在協會人員與妻子強調免費後，朱老爺爺才安心拍照。

為讓失智長者夫妻互表愛意，拍婚紗照時特別安排再次求婚的場面，在獻花、互道感謝及「我愛你」。63歲的潘先生是資深煉鋼工程師，因曾患腦膜炎，5年前得了早發性失智症，在吳姓妻子悉心照料下，病情得到控制。當他再次捧着花向妻子表達謝意時，兩人都不禁紅了眼眶，互相親吻臉頰，一旁陪同的女兒也感動到哽咽。另一位失智十多年的蘇先生，也藉這個機會來感謝妻子，一起留下美麗的回憶。

已80多歲、重度失智的楊女士，在丈夫及兒孫陪同下拍婚紗照。如今她雖無法用言語表達，但藉由臉部的抽動，也表達出她的幸福感受，在家人陪伴下，再當一次漂亮的新娘。

林英明表示，期待透過這項計劃，讓更多人關注失智長者。他強調，失智並不等於失能，只有部份認知功能退化，就應鼓勵患者參加義工服務、勞務工作等，有助延長退化的時間，同時減輕家屬照顧負擔。

（駐台記者郭良傑報道）