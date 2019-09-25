十一遊行約10萬人參加　包括速遞員廣場舞大媽

聯歡活動指揮部聯歡演出部常務副部長龐微、志願者指揮部執行指揮熊卓、慶祝大會服務保障和群眾遊行指揮部執行指揮張革等官員，周三（25日）在北京梅地亞中心新聞發布廳向媒體介紹十一群眾活動的具體安排。

據介紹，是次十一群眾遊行由約10萬名群眾、70組彩車組成，共36個方陣；遊行群眾涵蓋各族各界、各行各業，包括速遞員、廣場舞大媽等，另有400多名港澳台、海外僑胞和外國群眾參與遊行，亦包括3000人的合唱團；遊行分3個情境式進行，沿長安街由東向西通過天安門核心區，總時長約65分鐘。

至於聯歡活動則在晚上8時於天安門廣場舉行，分為主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區，總時長約90分鐘；其中煙花表演方面，分為高空、中空、低空煙花燃放和特殊煙花裝置表演，旨在營造地空一體的絢麗場景。

另外，當局已設立志願者指揮部，統籌十一志願者工作。志願者指揮部已向社會各界招募16多萬名志願者，其中1萬多人會直接服務慶祝大會和聯歡活動，4000多人負責大型成就展和十一遊園活動，其餘志願者負責服務城市運行和保障。