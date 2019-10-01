國慶閱兵：東風17高超音速導彈亮相　能突破反導系統

十一國慶閱兵中最受矚目的新型軍備除了東風41洲際彈道導彈外，還有同是首度亮相的高超音速導彈東風17。據指該款導彈具備高超音速滑翔飛行的能力，進行近乎「水漂」式的特殊彈道飛行，令傳統反導彈系統幾乎無力推演計算其具體位置，從而突破反導彈系統的攔截，甚至直接摧毀敵方的戰略反導彈發射陣地。

據內地媒體引述中國航天集團內部人士消息稱，東風17能在飛行過程中轉換攻擊目標，從而大大增加敵對國家的防空設施攔截難度。該款高超音速導彈是中國第一款擁有高超音速滑翔體的中程彈道導彈，射程為1800至2500公里，而滑翔體的彈頭也是度身訂造，並成功通過了全球首次為滿足實戰需要而進行的滑翔體系統試驗。

資料顯示，東風17共進行過至少6次試驗，通常位於中國西北部的測試發射中心進行前期實驗，實驗中導彈飛行距離在1000公里以上。東風彈道導彈的強大助推力，能夠幫助自身攜帶的高超音速滑翔彈頭突破大氣層的阻擾，完成初期飛行，隨後丟掉空氣整流罩，快速飛向大氣層邊緣，彈道飛行狀態結束，進入高超音速下的大氣層或邊緣滑翔飛行狀態，從而令反導系統無法準確實施攔截。

東風17具備投放常規武器與核武的能力，外界推測，該款導彈可望在2020年達到批量作戰能力。據指除中國之外，美國和俄羅斯也在加大投入發展高超音速滑翔體技術。