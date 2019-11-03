傳銷組織成員涉搶劫詐騙拘禁　30大學生受騙

陝西西安以楊X來、韓X燕和楊X美為首的21名涉黑犯罪組織成員被控搶劫、詐騙、非法拘禁罪名，上周六（21日）在蓮湖區法院開庭審理。他們被控涉以虛假招聘，引誘各地大學生前來應徵，再以暴力手段拘禁逾30人，威逼後者購買根本不存在的香港品牌化妝品等，涉及金額至少77萬元（人民幣‧下同，約87萬港元）。

蓮湖區檢察院起訴書顯示，3人在2014年加入名為「上海絲嘉娜」的傳銷組織，隨後3人自立門戶，組成有8個犯罪窩點的惡勢力犯罪組織。部分組織成員收繳贓款、管理和對大學生洗腦，另有人負責威脅和毆打。該組織強逼大學生用近3000元（約3400港元）購買化妝品，再威脅對方發展下線和向親友騙錢，為該組織獲取巨額的經濟利益。惟事件全屬騙局，化妝品更從沒存在。

21人在去年8月6日先後落網，警方調查發現，受害人多來自雲南、貴州、四川等數十人，長期被控制再封閉的空間內，他們的家長發現子女失蹤，向警方報案求助。該組織隨後被控28宗搶劫案，劫取47萬元（約53萬港元）、6宗詐騙案，騙取30萬元（約34萬港元）和2宗非法拘禁罪。