產品「撞名」遭控侵權　小米賠逾1200萬人民幣

內地科技公司小米推出的「米家」系列產品，被指與擁有「MIKA米家」商標的浙江杭州聯安安防工程有限公司（下稱杭州聯安）「撞名」，早前被該公司控告侵害商標權。據杭州中院周一（2019年12月30日）消息，小米已被判一審敗訴，需賠償1200萬元（人民幣，下同，約1342萬港元），並承擔原告約10萬元（約11萬港元）的維權開支。

法院指，杭州聯安於2012年註冊有關商標，而小米則是2016年才推出「米家」品牌，此舉或令消費者誤認杭州聯安的商品來源於小米，且考慮到小米商城、天貓「小米官方旗艦店」、小米之家均屬直營，利潤率顯然不應低於作為中間商的京東約30%的利潤率，從而確定小米應承擔的賠償金額。

不過小米隨即發聲明表示，「米家」商標所保證的絕大部分權益均與此訴訟無關，不影響公司對該商標的使用，小米還將提起上訴，雙方商標爭議仍有待解決。報道指，涉案小米產品有10款，包括多功能網關、無線開關、對講機、智能攝像機雲台版、小白智能攝像機、行車紀錄儀、煙霧傳感器報警器、天然氣報警器等。