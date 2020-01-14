賴小民貪腐細節曝光︰設「超市」收藏逾2億人仔賄款

中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台近日推出反貪腐紀錄片《國家監察》，第二集披露了「金額第一貪」、中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記兼董事長賴小民的貪腐細節。賴小民不但大肆貪污受賄，且任人唯親、排擠異己，連飯堂大廚都要用老鄉。他又要求行賄人現金支付，親自帶到北京一間稱為「超市」的屋內收藏；受查時，專案組在屋內繳獲逾2億元（人民幣，下同，約2.26億港元）現金。

據報道，專案組調查賴小民時，在北京某小區發現了他用來收藏贓款的房屋，屋內有多個保險櫃收藏現金。賴小民每次收賄後都會親自駕車到該房屋，親手把賄款放進保險櫃，路上還特意繞圈，以防被跟蹤；由於經常前往頻度猶如逛超市，故他也把該屋稱為「超市」，這亦是他和知情人之間的暗號。除了「超市」外，他亦收受大量房產、名車、名錶、黃金等，其中價值百萬的豪車，就能泊滿一個停車場。

賴小民表示，在金融行業任職，天天都和錢打交道，接觸的老闆動不動就是幾個億，令他對金錢觀念麻木，「給你點錢對他來說小菜一碟」，有時候聽到老闆又買了很多房子，他張口就要一套，對方亦毫無所謂。

另外，賴小民為追求個人利益，漠視並損害國家利益，採用激進經營、急速擴張的手法，追求短期業績，偏離主業發展金融集團，且參與一些明令禁止國有金融機構涉足的項目。他又直接干預，使華融向與他存在利益輸送關係的私營企業提供了大量資金，下屬們知道這是董事長的意思，對這些項目的評估把關、風險防控也就流於形式。

由於賴小民激進經營積累的風險，華融本是不良資產的處置者，卻漸漸異化成金融風險製造者，但他此時竟還以「飲鴆止渴」方式掩蓋，拆東牆補西牆，靠拿更多的錢去填更大的窟窿；加上他兼任黨委書記、董事長、法人，連紀委書記都是他的黨委委員及部下，根本無法監督。

此次，賴小民又用手中的人事權來排擠異己，從管理層到飯堂大廚，都被他安排「老鄉」擔任，其用人導向使得反對的聲音大多沉默，投其所好的人大行其道。中紀委國家監委第三監督檢查室副主任李中華直斥，賴小民把這個華融當成是他的一個家天下，一手遮天，導致此案成為近年來金融領域裏面影響極其惡劣、教訓極其慘痛的案件。