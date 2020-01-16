打擊網絡賭博案　公安部破逾7200宗拘2.5萬人

公安部周四（16日）召開新聞發布會，公布公安機關打擊整治跨境網絡賭博犯罪工作情況及典型案例，其中去年共督辦各地公安機關偵破網絡賭博刑事案7200餘宗，拘捕2.5萬名疑犯，查扣凍結涉賭資金逾180億元人民幣（約206.86億港元），搗破非法地下錢莊、網絡支付等集團300餘個。

公安部治安管理局局長李京生指，各地公安機關持續打擊及開展「斷鍊」行動，整治跨境網絡賭博犯罪，至近期已呈現「四降一升」的明顯特徵，即國內重度涉賭群體、涉賭資金投注量、涉賭平台訪問量、跨境賭博集團接收賭資實際到帳率等下降，跨境賭資結算費用大幅上升。

公安部統籌謀劃、制定專案打擊計劃，指揮福建、湖南、廣東、安徽、江蘇等地公安機關，連續偵破多宗重大跨國賭博專案，從菲律賓、柬埔寨、越南等國押回1100餘名中國籍犯罪集團成員，搗破境外多個賭博集團架設的網絡賭博平台及國內的組織網絡。

公安部會同網信、工信部門，加強對網絡運營商和通訊服務商的監管，自去年7月共處理境外涉賭網址4.2萬餘條，阻斷境內網民嘗試訪問涉賭有害訊息1067億次；會同移民管理部門查緝勸阻擬出境參賭人員1257人、拘捕出境參賭人員267人，將從境外拘捕的395名涉賭人員列為不准出境人員，防範涉賭人員溢出境外從事跨境網絡賭博活動。