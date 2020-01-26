武漢肺炎：封城後惡意逃離　最高判囚10年

湖北武漢肺炎疫情持續，多地出現謊報疫情、製造謠言、哄抬物價等違法行為，其中有人在武漢封城後，選擇惡意逃離，有法律界人士指出，如果明知自身已感染新型冠狀病毒而故意傳播，危害公共安全，即使沒有造成嚴重後果，仍構成以危險方法危害公共安全罪，處3年以上10年以下有期徒刑。

武漢上周四（23日）宣布機場、火車站離漢通道暫時關閉。有人選擇逃離，其中有人已經出現發熱症狀。法律界人士認為，首先需要區分是否為「惡意逃離」，重點在於是否明知已感染新型冠狀病毒。「惡意逃離」是指明知存在突發傳染病或疑似突發傳染病症狀，不及時就醫、主動隔離，拒不執行傳染病預防和控制措施的行為。

若市民實際上攜帶病原，處於潛伏期，誤以為自己沒有感染該病毒，並且在主觀上沒有故意傳播傳染病的，但不服從政府管制，則會構成過失以危險方法危害公共安全罪，最高可處7年以下有期徒刑。

對於有患者拒絕隔離，撕下醫生的防護服甚至摘掉口罩吐口水。根據法例規定，違反傳染病防治法的規定，拒絕執行衞生防疫機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施的，引起甲類傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，處3年以下有期徒刑或者拘役；後果特別嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑。

同時，如果在隔離治療過程中，以暴力、威脅方法抗拒隔離的，可能會涉嫌構成妨害公務罪，最高可判三年有期徒刑。

如果患有或者疑似患有新型冠狀病毒肺炎而拒絕接受檢疫、強制隔離或者治療，過失造成傳染病傳播，情節嚴重，危害公共安全，可按照過失以危險方法危害公共安全罪定罪處罰。