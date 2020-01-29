美眾議院通過西藏支持法案　制裁干預達賴轉世的中國官員

中美關係陰晴不定之際，華府加強在西藏問題施壓。美國眾議院周二（28日）表決通過《西藏政策及支持法案》，強調確保藏人宗教自由，干預達賴喇嘛轉世人選的中國官員將受制裁。支持法案的眾議院外交關係委員會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）批評，中國打壓信仰，威脅全球的宗教自由。

《西藏政策及支持法案》以329票贊成、22票反對通過。法案將更新及增強2002年的《西藏政策法》，列明西藏宗教領袖就職屬宗教事務，只有藏傳佛教的宗教當局能作決定，須考慮藏傳佛教信徒及14世達賴喇嘛的指示。

該法案亦列明，倘中國官方干預轉世程序，將被視為違反藏傳佛教信徒及西藏人的宗教自由。美方能對相關中國官員採取經濟、簽證制裁措施。在美國獲准於西藏首府拉薩設立總領事館前，中國不得在美國境內設立新的領事機構。

麥考爾表示，中國在1950年代「入侵」年西藏後，一直試圖廢除藏傳佛教，藉干預及依據自己議程選出西藏領袖的政治行動，並非藏傳佛教的習俗遴選。美國不會接受中國破壞藏傳佛教，包括北京任命的宗教領袖，以及對宗教信仰的控制。

美國國會及行政當局中國委員會主席麥戈文投票前指，支持正面和富有成效的中美關係，但中國政府必須尊重所有人的人權。《西藏政策及支持法案》由麥戈文於去年9月提出，去年12月在眾議院外交委員會通過。