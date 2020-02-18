4年性侵同居女友女兒近百次　台漢判刑734年

台灣雲林縣一名男子，2015年起、4年間竟對同居女友的未成年女兒甲女及其女同學共性侵近100次。案件周一（17日）在雲林地方法院一審，該男涉嫌妨害性自主罪被起訴，被判刑734年。

被告今年53歲，2015年起與一名已離婚並育有1子1女的婦女同居，而一對子女均稱呼男子為「契爺」。其後被告將屋賣掉搬回老家，該名婦女則帶子女回娘家，但2017年，其子女離家出走，並搬到契爺家同住。

甲女向警方稱，自小學四年級到六年級，契爺便經常趁母親不在家時對其性侵，平均每月3次以上，多年共約96次。女兒甲雖曾向母投訴契爺碰她身體，但其母不以為意，也沒追究。直至前年，女同學找到甲女家找她玩時，遭契爺用酒灌醉並先後多次性侵。甲女升中後，愈對契爺的行為感到惡心，因而多次用鎅刀自殘。後來她得知女同學竟也遭狼爪，忍無可忍下才將契爺的獸行揭發。

被告辨稱，兩名少女均自願與他發生關係，但不獲檢察官採信。加上甲女的兄長作證，檢方最後提出起訴並求處重刑。案經雲林地方法院審理，依一罪一罰，被告就性侵甲女部分被判刑717年4個月，就女同學部分被判刑17年，兩案合併應執行22年。