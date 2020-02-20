新冠肺炎：取消臨床診斷　新增病例錄3周以來最大跌幅

湖北省衞健委周四（20日）公布新冠肺炎最新數據，全省在周三（19日）新增349宗確診病例，比前一天減少過千宗，是22天來首次降至千例以下。雖然湖北省會武漢市等5市新增共628病例，但由於省內多個城市均核減確診病例，共核減278宗，因此全省確診數少於武漢。

數據顯示，武漢市新增615宗確診病例，仙桃市出現5宗、十堰市3宗、隨州市3宗、襄陽市2宗，共新增628宗。湖北全省共核减279宗，當中荊門市107宗、咸寧市66宗、荊州市31宗、宜昌市16宗、黃石市16宗、孝感市15宗、天門市13宗、恩施州5宗、鄂州市5宗及黃岡市5宗。因此，湖北全省新增新冠肺炎確診病例在新增及核减的情況下共新增349宗（628—279＝349）。

國家衞健委周三（19日）發布的第6版的診療方案（試行），在診斷分類標準上取消湖北省和湖北省以外省份的區別，統一分為「疑似病例」和「確診病例」，確診病例必須滿足核酸檢測陽性或基因測序高度同源的證據之一。

按照此前方案，「臨床診斷」是指有肺炎影像學特徵，但核酸檢驗陰性的人士，亦劃分為確診病例。根據新版診療方案，「臨床診斷」病例因不滿足核酸檢測陽性，不再劃分為確診病例，所以確診病例核減。