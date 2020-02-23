前美司令：大陸若武力攻台　或促成「東亞北約」

美國太平洋部隊前司令布萊爾（Dennis Blair）近日表示，中國大陸的軍事力量目前主要仍是震懾台獨，但並非不會改變；又強調若大陸有動武的打算，可能會促成「東亞北約」的形成。布萊爾強調，屆時所有其他國家將加入美國行列，形成軍事同盟，對抗北京當局。

外媒報道指，美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」，上周四（20日）舉行「中國軍力投送與美國利益」聽證會，布萊爾在會上指出，大陸至今沒有對台灣採取軍事行動，是因為北京當局仍希望用非武力方式實現統一。他認為，北京不願將敵人破壞得支離破碎，而是在打敗對方的同時，保留其完整性。

布萊爾指出，大陸若軍事侵略台灣，將造成極大的破壞，屆時難以修復。北京當局目前的策略是用經濟和民間往來等方式，實現統一目標，布萊爾認為，不代表北京當局的想法永遠不會改變。

在美方如何防止大陸對台動武方面，布萊爾表示認同美國總統特朗普的做法，確保駐防東亞美軍的質量，並增加其數量以抵銷中國的軍力。他直言，只有陸方不清楚美方作法，才能讓他們害怕，擔憂是否有承受打擊的能力。

布萊爾認為，若陸方武力攻台，將促成一個強大的軍事同盟「東亞北約」（East Asian NATO），美方要做的是利用陸方對軍事攻台的風險產生疑慮，才可以令北京當局繼續以和平的方式，達成目標。陸方未有對此做出回應。