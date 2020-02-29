新冠肺炎︰國防部推遲上半年徵兵　暫緩部分大型演訓

中國國防部周五（28日）舉行例行記者會，發言人吳謙大校透露，因應國家對新冠肺炎疫情防控工作決策部署，今年上半年徵兵工作將推遲至下半年一併組織實施，徵集時間統一調整為8月1日開始，惟全年徵集新兵總任務不變；另暫緩部分大型演訓活動，疫情重點地區將從嚴控制人員大規模集中訓練等。

吳謙指出，新冠肺炎疫情發生以來，全軍一手抓疫情防控，一手抓練兵備戰，最大限度減少疫情對軍事訓練影響，其中採取了5個方面舉措，一是根據防控要求調整年度訓練任務，暫緩部分大型演訓活動；二是建立與疫情防控相適應的訓練秩序；三是區分疫情風險等級差異化組織部隊訓練；四是探索創新疫情期間教學組訓方式方法；五是加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫制度措施。

對於美國司法部早前起訴4名解放軍，吳謙批評，美方捏造事實，編造謊言，對中方人員提起所謂訴訟，完全是別有用心，中國軍方已提出嚴正交涉；在網絡安全問題上，中方一向是網絡安全的堅定維護者，中國軍方從不從事和參與任何形式的網絡竊密活動，反斥美國是名副其實的「黑客帝國」，國際社會應對此保持高度警惕。

對於美國防長埃斯珀在慕尼黑安全會議上的言論，吳謙則指，完全是一派胡言。他強調，在南海問題上，通過中國和其他域內國家共同努力，整體形勢是趨穩向好，但美方出於一己私利，頻繁派艦機到南海開展「航行霸權」行動，美方才是南海和平穩定的攪局者和破壞者；在太空問題上，美方對中方的指摘完全是顛倒黑白，美國專門成立太空部隊，斥巨資發展太空作戰力量，單方面挑起太空軍備競賽，這是眾所周知的事實。

對於解放軍本月9日及10日兩度繞台，吳謙強調，解放軍組織戰備巡航、聯合演練等系列軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定，針對的就是「台獨」勢力及其分裂行徑。他警告，民進黨當局不要玩火，任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗；又重申台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，以武拒統死路一條，以台制華注定徒勞。