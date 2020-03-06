林科院發現新種石斛蘭　命名「景華」紀念已故林學家

中國林科院林業所花卉育種與栽培團隊中的鄭寶強、王雁在石斛蘭種質資源（又稱遺傳資源）收集中，發現一明顯區別於其他石斛種類的新種，兩人將其命名為「景華」（Dendrobium Jinghuanum）。相關成果以《石斛 — 從形態和分子證據證明是一新種》為題，日前在國際植物分類學期刊《Phytotaxa》上發表。

文章指出，景華石斛與其自身形態相似的其他幾種石斛比較，形態學支持景華石斛是一新種，而分子系統學分析表明，景華石斛與本斯石斛親緣關係更近，與其他幾種石斛親緣關係比較遠。

中國林科院林業所副研究員鄭寶強表示，石斛屬主要分布於亞洲熱帶、亞熱帶地區和大洋洲，其原種有1500多種，中國有80多種。在中國，石斛屬主要分布於北緯30度以南地區，北緯30度至35度之間也有少量分布，秦嶺、淮河以南較常見。

鄭寶強稱，新種命名「景華」是為了紀念已故中國著名林學家彭鎮華教授，表揚其一生致力於林業生態學、城市林業和竹子遺傳生物學研究所作出的貢獻。其中，「景」字源於彭教授的家鄉景德鎮，「華」字則取自教授的名字。

據知，石斛具有滋陰養胃、清熱生津、潤肺止咳、明目強身等功效，是傳統名貴中藥材之一。石斛同時具有很高的觀賞價值，目前已經形成春石斛和秋石斛兩大觀賞類別。